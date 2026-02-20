Разделы

Zero Knowledge Proof Zero Knowledge Protocol, ZKP Доказательство с нулевым разглашением (знанием) в криптографии


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2026 Крупнейшие менеджеры паролей выдают их с головой несмотря на шифрование с нулевым разглашением 1
19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ 1
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 2
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
05.10.2001 Интернетчиков лишили анонимности 1
05.10.2001 Интернетчики лишились анонимности 1
13.12.2000 Новые IP-адреса будут "анонимными" 1
13.12.2000 Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола 1
13.12.2000 Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола 1
11.02.1999 Zero-Knowledge представила безопасный Web-навигатор 1
11.02.1999 Zero-Knowledge представила безопасный Web-навигатор 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Zero Knowledge Proof и организации, системы, технологии, персоны:

Ntrepid - Anonymizer 7 3
Zero Knowledge Systems - ZKS 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 992 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 105 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Ростелеком 10434 1
МегаФон 10125 1
Cisco Systems 5238 1
Alibaba Group 455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 1
Microsoft Corporation 25345 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14683 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 274 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
GitHub 994 1
Bitfury Group 25 1
Fortinet 418 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 81 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
China Mobile 424 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
OpenAI 412 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Qualys 70 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
SolarWinds 54 1
Цифровые активы 150 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 1
Google LLC 12353 1
VeChain 4 1
Kaseya 34 1
NetDocuments 1 1
Integra 28 1
Альфа-Банк 1891 2
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Газпром ПАО 1427 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 1
МКБ - Московский кредитный банк 621 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Газпром нефть 680 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 451 1
Renault Groupe 164 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 29 1
Martine Jarlgaard 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5782 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 393 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
OpenChain 1 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4379 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17223 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32141 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57696 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 399 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8232 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18884 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1458 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7682 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74029 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7474 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4160 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3594 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34108 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 973 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1482 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5909 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8822 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1075 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23089 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26175 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12391 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 900 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13347 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1730 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 2
Repository - Репозиторий 1060 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 102 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 507 1
Data monetization - Монетизация данных 1845 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1517 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5689 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11616 1
Zero Knowledge Systems - Freedom Network 4 2
Apple iOS 8332 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5220 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
OpenAI - ChatGPT 590 1
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 1
Squarex 1 1
Google Android 14838 1
Linux OS 11048 1
Apple macOS 2288 1
Microsoft Windows 16450 1
Microsoft Azure 1472 1
Oracle Java - язык программирования 3356 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 71 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
BlackBerry PlayBook 107 1
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 3
Bradner Scott - Брэднер Скотт 3 3
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 3
Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
Крамаренко Сергей 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53607 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 4
Россия - РФ - Российская федерация 158725 3
Канада 4999 2
США - Техас - Остин 179 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18389 1
Южная Корея - Республика 6884 1
Япония 13574 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 1
Польша - Республика 2005 1
Сингапур - Республика 1916 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Франция - Французская Республика 8011 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Китай - Тайвань 4151 1
Украина 7819 1
Испания - Королевство 3776 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Узбекистан - Республика 1898 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 82 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51437 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6976 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55166 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32039 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10514 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5980 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7611 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 747 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 738 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8178 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6433 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2964 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 272 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2600 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6516 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 91 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
