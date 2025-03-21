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«Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности

Группа компаний «Солар» и «Группа Астра» подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и других регуляторов рынка к программным продуктам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Важно, чтобы разработчики имели отечественные инструменты для управления процессами на всех этапах разработки ПО. Именно поэтому интеграция платформы GitFlic и решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener становится важным этапом в создании системы DevSecOps, способной защищать приложения от угроз, скрытых в open source библиотеках и стороннем ПО.

GitFlic — платформа для разработки программного обеспечения. Решение дает возможность безопасно создавать проекты и управлять ими на всех этапах процесса разработки, автоматизировать процесс сборки кода его тестирования. Платформа позволяет объединяться в команды или работать в одиночку в приватных или открытых репозиториях, а также развернуть систему на собственном сервере, соблюдая полную безопасность контура пользователя.

Solar appScreener — это решение для контроля безопасности приложений, которое сочетает в себе статический и динамический анализ кода, анализ состава ПО и безопасность сторонних компонентов (SAST, DAST, OSA). Платформа предназначена как для отдельных проверок кода, так и для организации централизованного процесса безопасной разработки приложений на 36 языках программирования.

Аналитический модуль состава ПО (SCA) проверяет безопасность сторонних библиотек и компонентов исходного кода, что особенно важно в контексте управления рисками при использовании внешних элементов. Этот модуль помогает своевременно выявлять уязвимости, «закладки» и другие угрозы в сторонних библиотеках, минимизируя риски для информационной безопасности из-за заимствования кода.

Модуль статического анализа (SAST) включает множество проверок на уязвимости, а модуль динамического анализа (DAST) анализирует работоспособность приложений в процессе их выполнения, выявляя уязвимости в реальном времени. Платформа GitFlic поддерживает формат SARIF и корректно отображает результаты анализа, предоставленные Solar appScreener. Это позволяет разработчикам своевременно получать информацию об уязвимостях и ошибках в коде, повысить прозрачность и качество разработки.

Ранее ГК «Солар» в рамках сотрудничества с «Группой Астра» реализовала совместимость ОС Astra Linux с решением для управления доступом к неструктурированным данным Solar DAG, а также с платформой управления учетными записями Solar inRights. Кроме того, в рамках партнерства двух крупнейших отечественных разработчиков DLP-система Solar Dozor была интегрирована со службой каталога ALD Pro. В результате уровень защиты данных у компаний, которые осуществляют миграцию с Windows на Linux, сохраняется на необходимом уровне.

Решения «Солара» и «Группы Астра» входят в Реестр российского ПО Минцифры и соответствуют всем необходимым стандартам по обеспечению кибербезопасности, включая ГОСТ Р 56939-2016, ГОСТ Р 56939-2024, приказ ФСТЭК № 239.

«Интеграция двух продуктов для разработчиков позволяет сформировать ключевой элемент экосистемы DevSecOps, в рамках которой все этапы создания программного обеспечения — от разработки до развертывания — максимально защищены от угроз. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие требованиям регуляторов, гарантирует надежность и устойчивость приложений на всех этапах жизненного цикла. Экосистемный подход также помогает снизить риски дорогостоящих уязвимостей и ущерба для бизнеса и пользователей», − сказал Владимир Высоцкий, руководитель развития бизнеса ПО Solar appScreener ГК «Солар».

«Интеграция платформы GitFlic и решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener становится важным этапом в создании системы DevSecOps, которая позволяет защищать приложения от угроз, скрытых в open source библиотеках и стороннем ПО, помогает разработчикам и компаниям быстрее и эффективнее выпускать качественное и безопасное программное обеспечение, что особенно актуально в условиях растущих требований к надежности ПО со стороны регуляторов», − отметил Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic.

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