МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12»

АО «НТЦ ИТ РОСА» и ООО «Катюша Принт» подтвердили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат выдан на модели М133, M140, M240, M325, M350 и M450. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Совместимость устройств обеспечена благодаря доработке части пакета драйверов специалистами компании «Катюша Принт» в тесном взаимодействии с разработчиками РОСА. Это позволяет обеспечить стабильную работу печатной техники под управлением отечественной ОС, включая корректную установку драйверов и поддержку всех функций устройств.

Компания «Катюша» предлагает российскую ИТ-экосистему для управления печатью. В нее входят линейка принтеров формата A4 и A3, многофункциональные устройства (МФУ), а также интеллектуальная программная среда «Смарт Принт», которая включена в Реестр российского ПО. Эти решения позволяют оптимизировать печатную инфраструктуру, повысить ее устойчивость и безопасность, а также снизить затраты на печать вплоть до 30%.

«РОСА Хром 12» — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром 12» разрабатывалась в России более 10 лет и является репозиторием, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России.

«Одна из самых острых проблем при переходе на российские операционные системы — это отсутствие драйверов для периферийных устройств. Мы в РОСА системно работаем над тем, чтобы как можно больше принтеров, сканеров, МФУ и другого оборудования было полноценно поддержано в наших продуктах. Партнерство с «Катюшей» — хороший пример того, как совместная работа позволяет решить эту задачу оперативно и качественно», — сказал директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА» Вячеслав Кадомский.

Генеральный директор ООО «Катюша Принт» Максим Виноградов: «Совместимость с российскими ОС — это не просто технический вопрос. Это вопрос цифрового суверенитета страны. Мы продолжаем работать с отечественными разработчиками, чтобы вся наша техника эффективно функционировала в новых условиях».