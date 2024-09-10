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Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год

Российский производитель ведет активную работу по локализации. Предприятие разработало собственное программное обеспечение (ПО), а в 2024 г. запустило крупносерийное производство широкой линейки принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) на базе отечественных материнских плат и радиоэлектронных модулей собственной разработки. Компания увеличит мощности своей производственной площадки в Ленинградской области на 150 тыс. устройств в год.

Масштабирование производства

АО «ИТ экосистема «Катюша»» (ГК «Катюша»), разработчик и производитель устройств печати и ПО по управлению печатью, увеличит мощности своей производственной площадки в Ленинградской области на 150 тыс. устройств в год. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет «Коммерсант».

ГК «Катюша» занимается поставками техники в государственные органы и частные компании. Компания планирует инвестировать в расширение производства 1 млрд руб. По оценкам экспертов, пока российской печатающей продукции трудно конкурировать с устройствами китайского производства, но объемов государственных заказов вполне хватит для развития локального производства.

Основное производство налажено в Ленинградской области, и частично в подмосковном Зеленограде. Печатные платы, установленные в принтерах бренда, уже внесены в реестр Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России. Соглашение о строительстве дополнительных производственных и складских помещений в регионе запланировано к подписанию 12 сентября 2024 г.

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Katusha-it
Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств

В пресс-службе компании подтвердили «Коммерсант», что увеличение производственных мощностей для серийного выпуска российских принтеров и МФУ «Катюша» позволит нарастить на областном заводе выпуск устройств печати с 200 до 350 тыс. единиц в год. Общий объем собственных инвестиций компании в проект превышают 3 млрд руб.

Оборудование «Катюша» эксплуатируется как частными, так и государственными заказчиками, в том числе использовалось для обеспечения Единого дня голосования и выборов президента России в 2024 г. В текущем году ГК «Катюша» также запустила линейку бюджетных устройств для малых и средних компаний.

По словам председателя совета директоров АО «ИТ Экосистема Катюша» Максима Виноградова, печатная техника «Катюша» участвует во всех открытых закупочных процедурах в корпоративном и государственном секторе. В некоторых случаях цена на продукцию снижается до 40%. Виноградов пояснил, российский производитель делает это в агрессивной конкурентной борьбе с иностранными производителями, чьи устройства поступают в России из стран Азии по прямому импорту, а также в рамках параллельного импорта.

Российский производитель

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ИТ экосистема «Катюша»» (ГК «Катюша») зарегистрировано в Москве 4 апреля 2022 г. В группу входит несколько юридических лиц, в том числе компании, занимающиеся разработкой компьютерного ПО - ООО «Катюша Принт», ООО «Сатурн», ООО «Омега», фирма по научным исследованиям и разработке в области естественных и технических наук - ООО «Йода».

Совокупная выручка группы за 2023 г. составила 6,18 млрд руб., а совокупная чистая прибыль равна 953,7 млн руб. Общий штат сотрудников ГК «Катюша» на сегодня превышает 250 человек.

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Katusha-it
Линейка монохромных аппаратов формата А4 и А3 «КАТЮША» с целым рядом дополнительных опций и ПО

«Катюша» ведет активную работу по локализации. Предприятие разработало собственное ПО, а в 2024 г. запустило крупносерийное производство широкой линейки принтеров и МФУ на базе отечественных материнских плат и радиоэлектронных модулей собственной разработки. Компании осталось локализовать управляющие микросхемы, когда этот технический передел будет освоен - устройства производителя будут внесены в реестр Минпромторг России и станут 100% отечественными.

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МФУ с российскими платами может печатать до 40 листов А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Устройства совместимы с отечественными операционными системами (ОС) «Альт», «Ред ОС» и Astra Linux и предлагают поддержку удаленной печати через программу «Смарт Принт», которая также внесена в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Благодаря этому ПО можно реализовать подключение со смартфонами и печать документов по QR-коду.

Продукция компании «Катюша» представлена не только в России, но и на рынках Беларуси и Казахстана. В Казахстане «Катюша» стала первой компанией-производителем печатной техники в мире, предложившей МФУ с интерфейсом полностью на казахском языке.

Импортозамещение в России стимулирует промышленность

На фоне ужесточения санкций начавшаяся в 2014 г. работа по импортозамещению в российской промышленности в последние два года стала особенно актуальной и интенсивной. Федеральные власти со своей стороны почти полностью подготовили необходимую нормативно-законодательную базу.

В мае 2023 г. утвердили «Концепцию технологического развития России на период до 2030 г.», а в феврале 2024 г. обновили «Стратегию научно-технологического развития России». Основными целями документов названы достижение технологического суверенитета в стране, переход к инновационно ориентированному экономическому росту, ускоренная разработка импортонезависимых отечественных, а также освоение и локализация известных иностранных технологий.

По данным Минпромторга России, в активную фазу процесс импортозамещения в нашей стране вступил после 2014 г. С тех пор удалось существенно увеличить долю потребления отечественной продукции в основных отраслях. Например, в 2020–2022 гг. в нефтегазовом и энергетическом машиностроении, по данным министерства, она выросла с 57 до 62% и с 75 до 82% соответственно, в пищевой промышленности - с 21 до 55%, в переработке - с 37 до 44%.

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Генеративный ИИ

Торговые ограничения западных стран на поставки импортной продукции стимулируют российские предприятия в отдельных отраслях осваивать новые направления производства или активно внедрять продукцию, которая ранее не выдерживала конкуренцию с подсанкционным импортом, говорится в аналитических материалах Банка России. Результаты опросов, проведенных Центральным банком (ЦБ) России, показали, что среди стимулирующих факторов для инвестиционной активности в 2023–2024 гг. подавляющее большинство опрошенных предприятий (81%) отметили спрос на их продукцию на внутреннем рынке.

На уровне каждого субъекта России в настоящее время реализуется тот или иной комплекс мер региональной промышленной политики, способствующий достижению технологического суверенитета. Например, единая региональная субсидия дает возможность промышленным предприятиям возместить расходы, связанные с подключением к коммунальной инфраструктуре, покупкой нового оборудования и оплатой первого взноса по договору лизинга оборудования c российскими лизинговыми компаниями. Промышленные предприятия могут претендовать на получение льготных займов на реализацию инвестиционных проектов через региональные фонды развития промышленности (РФРП). Ряд субъектов России реализует комплекс мер поддержки управляющих компаний и резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), индустриальных парков и технопарков, включая налоговые льготы, субсидии, преференции в части предоставления земельных участков под размещение парков, льготные займы.

Антон Денисенко

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