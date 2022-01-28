3Logic Group стала дистрибьютором компании «Катюша»

Многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша». Ранее компании объединяло технологическое партнёрство. Выход на новый бизнес-уровень расширяет ассортимент 3Logic Group в категории офисного оборудования и предоставляет клиентам доступ к российской экосистеме корпоративной печати.

На склад дистрибьютора уже поступили принтеры и многофункциональные устройства «Катюша», а также расходные материалы к ним. В ближайшее время продукция будет доступна для приобретения юридическими лицами на сайте 3Logic.

Компания «Катюша» размещается в Москве и активно применяет отечественные компоненты и микроэлектронику при создании продуктов под своей торговой маркой, производство которых налажено в том числе на российских сборочных площадках.

«В использовании российских ИТ-продуктов есть неоспоримые плюсы для частных компаний. В условиях отсутствия языкового и культурного барьера российский разработчик обладает возможностью быстрее реагировать на возникающие технические проблемы и вопросы клиентов. Это позволит снизить время разрешения сервисных задач. А с ростом курса валют закупка лицензий на отечественные разработки становится всё более экономически привлекательной», – отметил Максим Виноградов, управляющий партнёр компании «Катюша».