Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Сивер Владислав


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Устройства «Катюши» переходят на платы из российского текстолита 1
06.06.2024 «Россети» и производитель офисной техники «Катюша» будут вместе развивать отечественные технологии печати 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
16.04.2024 Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах» 1
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года 1
28.05.2008 Русский вендор нацелился на 25% рынка МФУ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сивер Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 27 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2340 2
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша 1 1
Samsung Electronics 10535 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Canon 1413 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
Seiko Epson Corporation 903 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 636 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4730 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6211 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6046 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1217 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 454 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1559 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 925 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 285 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1797 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9981 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1003 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3209 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3461 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7404 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5529 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12839 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1362 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1228 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1965 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 510 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Смарт Принт 10 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 262 1
Верховский Роман 2 2
Виноградов Максим 13 2
Кравченко Константин 94 1
Голощапов Александр 15 1
Жигулева Елена 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 3
Беларусь - Белоруссия 5977 2
Казахстан - Республика 5752 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2598 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 888 1
Узбекистан - Республика 1853 1
Земля - планета Солнечной системы 10590 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7976 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3132 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14413 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7227 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1597 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2486 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10521 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7736 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
Импортозамещение - параллельный импорт 557 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
IDC - International Data Corporation 4934 1
ITResearch 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще