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«Россети» и производитель офисной техники «Катюша» будут вместе развивать отечественные технологии печати

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и генеральный директор компании «ИТ Экосистема Катюша» Владислав Сивер подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в области информационных технологий.

Стороны договорились о тестировании решений ИТ-компании на площадках группы «Россети» для формирования единых подходов к созданию отечественной экосистемы печати. Эта работа будет проводиться в рамках процесса импортозамещения и в соответствии с рекомендациями Минпромторга России.

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«Для нас важно, когда решения наших партнеров базируются на отечественной элементной базе. «Катюша» – первая компания в стране, запустившая производство принтеров и многофункциональных устройств на собственных платах. Подписанное соглашение позволит повысить эффективность совместных инициатив, направленных на популяризацию и развитие современных отечественных технологий печати», – отметил Константин Кравченко.

«Благодаря поддержке наших заказчиков и стратегических партнеров мы существенно нарастили объемы выпуска и сегодня являемся единственным российским брендом, запустившим на территории страны крупносерийное производство широкой линейки высокопроизводительных принтеров и МФУ на базе отечественной реестровой электроники и ПО из реестра Минцифры России. Эта работа нацелена на исполнение поручений Президента и Правительства по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», – сказал Владислав Сивер.

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