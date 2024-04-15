Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

Впервые в России запущено серийное производство российских принтеров на базе отечественных системных плат, которые внесены в реестр Минпромторга. Производства находятся под Москвой и Санкт-Петербургом.

Импортозамещение и производство в России

Как стало известно CNews, в России начался серийный выпуск принтеров и МФУ (многофункциональные устройства) под брендом «Катюша» на российских системных платах собственного производства. Об этом рассказал CNews представитель компании «Катюша Принт».

Компания заявляет, что это первый в России случай серийного производства отечественных принтеров и МФУ на основе российских печатных плат. Неделей ранее компания получила заключение о соответствии выпускаемых печатных плат требованиям постановления Правительства России № 719 («О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»), таким образом, платы были внесены в реестр Минпромторга.

«Катюша» организовала два производства под Москвой и Санкт-Петербургом. Системные платы производятся в Ленинградской области, а принтеры и офисные МФУ и под Санкт-Петербургом и в Зеленограде. Объемы производства компания не раскрывает.

Также они разработали и внесли в реестр Минпромторга USB-считыватели карт для МФУ.



«Катюша» Российская офисная техника на базе отечественных печатных плат запущена в серийное производство

МФУ, серийное производство которого началось, печатает 40 листов формата А4 в минуту в разрешение 1200х1200 пикселей, обладает интерфейсами Ethernet, USB и Wi-Fi, а также совместим с российскими операционными системами «Альт» и «Ред ОС».

Кто закупает отечественные принтеры

Представитель компании сообщил, что по итогам 2023 г. «Катюша» стала одним из лидеров по объему продаж на корпоративном рынке, поставив заказчикам 42,5 тыс. устройств формата А4 и 10,2 тыс. устройств формата А3.

Помимо этого, собеседник CNews заявил, что клиентами компании являются крупнейшие российские предприятия. «Также мы активно работаем с госструктурами и участвуем в открытых конкурсах», - добавил он.

Наличие встроенного ПО и российской радиоэлектроники позволяет заказчикам в сегменте офисной печати выполнить требования указа Президента России №166 от 30 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Офисная техника «Катюши» была внедрена для нужд единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС). Представитель компании рассказал, что было внедрено более 17 тыс. устройств печати для павильонов «Здоровая Москва», пунктов мобилизации и медицинских кабинетов школ.

Выручка и деятельность компании «Катюша»

Основным видом деятельности предприятия «Катюша Принт» (работает под брендом «Катюша») является разработка компьютерного программного обеспечения.

100% компании принадлежит АО «ИТ Экосистема Катюша». Генеральным директором назначен Владислав Сивер. Уставный капитал АО «ИТЭК» — 1 млн руб.

По данным базы «Спарк», совокупная выручка компаний, входящих в АО «ИТЭК» — 6,18 млрд руб., а совокупная чистая прибыль равна 953,7 млн руб. Общий штат сотрудников, участвующих в проекте «Катюша» составляет более 250 человек.

