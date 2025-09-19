«Ред Софт» и «ICL Техно» договорились о сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «ICL Техно» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписантами выступили исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин и генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Соглашение направлено на укрепление взаимодействия компаний в сфере разработки и продвижения отечественных технологий. В частности, стороны договорились о продвижении программно-аппаратных комплексов на базе планшетов ICL и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Совместное решение уже находится на этапе тестирования.

«Сотрудничество с «ICL Техно» — это шаг к формированию комплексной экосистемы, где российское программное обеспечение и отечественная электроника усиливают друг друга. Продвижение на рынок планшетов ICL на базе «Ред ОС М» позволит не только увеличить предложение качественных решений, но и станет вкладом в технологический суверенитет страны», — отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

«В результате совместной работы мы разработали планшет ICL на ПО «Ред ОС М». Он отражает наши общие ценности и стремление к технологическому импортозамещению», — сказал Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».