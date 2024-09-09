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«ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований

«ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований. Соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве девятого сентября 2024 г. подписали генеральный директор« ICL Tехно» Евгений Витальевич Степанов и ректор КНИТУ-КАИ Тимур Лазович Алибаев. Об этом CNews сообщили представители «ICL Tехно».

Согласно подписанному соглашению, стороны расширяют сотрудничество в подготовке специалистов для современных предприятий в области вычислительной техники, информационных технологий и программного обеспечения. Особое внимание уделяется совместным научным исследованиям, опытно-конструкторским работам и внедрению инноваций в образование и производство.

В 2024 г. на базе Института компьютерных технологий и защиты информации КНИТУ-КАИ, при поддержке «ICL Техно», будет создана учебно-научная лаборатория. Оснащенная современным оборудованием и программным обеспечением, она будет готовить высококвалифицированных специалистов и разрабатывать образовательные программы.

Процесс обучения будет включать производственные практики и стажировки, ориентированные на решение конкретных задач компании. Также планируется создание площадки в лаборатории на территории «ICL Teхно» для улучшения связи и взаимодействия со специалистами предприятия.

Реализация соглашения обеспечит раннюю профессиональную ориентацию студентов КНИТУ-КАИ и вовлечет ведущих ученых и перспективных студентов в исследования и разработки компании.

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Будут проводиться совместные семинары, конференции и обмен научной информацией.

«Мы высоко оцениваем ту поддержку, которую оказывает нашему университету «ICL Techno» при подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИТ-технологий. Участие предприятия в организации образовательного процесса и научных исследований в нашем университете позволит вывести подготовку специалистов на совершенно новый уровень, позволяющий готовить кадры по всем самым востребованным направлениям деятельности компании», – сказал ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.

«Это сотрудничество откроет новые горизонты для образования и науки. Создание учебно-научной лаборатории станет важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов, способных эффективно решать современные вызовы в области информационных технологий и вычислительной техники. Вместе мы сможем внедрять инновации и развивать потенциал будущих специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию нашей экономики и повышению конкурентоспособности», – сказал генеральный директор «ICL Teхно» Евгений Степанов.

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