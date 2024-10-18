Стратегическое партнерство ICL Techno и ВСК ускорит внедрение инновационных технологий в страховании

ICL Techno, российский производитель вычислительной техники, и «Страховой Дом ВСК», российская страховая компания, объявили о подписании соглашения. Партнеры планируют реализацию серии совместных проектов в области информационных технологий: создание цифровых продуктов на базе отечественного оборудования и ПО, обмен опытом для модернизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ICL Techno.

Еще одним направлением сотрудничества будет совместное участие топ-менеджеров компаний в различных мероприятиях - семинарах, конференциях - посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в финансовой сфере.

«ICL Techno обладает богатым опытом в разработке и производстве инновационных вычислительных решений, — сказал генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов. — Наше партнерство с ВСК позволит нам предоставить компании высококачественную и надежную технику, необходимую для эффективной работы, изучить потребности отрасли и в будущем модернизировать, улучшать и производить решения именно для страхования».

«ВСК является одним из ключевых игроков в сфере InsurTech – мы развиваем цифровые продукты и сервисы, в целом повышаем скорость обмена данными между партнерами. ИT-трансформация нашей компании нацелена на решение нескольких задач – рост бизнеса за счет масштабирования технологий и клиентской базы, а также оптимизацию внутренних процессов. И в текущих реалиях, чтобы сохранить текущие темпы цифровизации, важно расширять партнерство с отечественным ИT-компаниями. ВСК активно сотрудничает с российскими разработчиками оборудования и ПО, что позволяет обеспечить наших клиентов и партнеров надежным и бесперебойным сервисом», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК».

Соглашение о сотрудничестве между ICL Techno и ВСК станет основой для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, направленного на цифровую трансформацию страховой отрасли.