Разделы

Бизнес Кадры
|

«ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров

Российский производитель вычислительной техники компания «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения студентов.

Стороны договорились организовать и проводить на базе Института компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ) КНИТУ-КАИ программу обучения, совмещающую углубленное теоретическое обучение и прикладную профессиональную подготовку. Это обеспечит тесную взаимосвязь образовательных процессов с реальной экономикой и кадровыми нуждами компании.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

«Подписанное соглашение станет важным этапом интеграции компетенций КНИТУ-КАИ в образовательной среде и нашего производственного опыта в создании вычислительных устройств. Такое сотрудничество создаст условия для решения сложных технологических задач и развития высококлассных специалистов», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

«Наше партнерство открывает уникальные перспективы объединения новейших научных исследований университета и производственной практики «ICL Техно». Мы уверены, что это взаимодействие усилит потенциал выпускников и повысит их востребованность на рынке труда», — сказал Виталий Бабушкин, и.о. проректора по научной деятельности и цифровизации КНИТУ-КАИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

В разработчике главной российской СУБД грандиозные перестановки. Основателя передвинули с поста гендиректора

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще