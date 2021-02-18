«ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и НИИ «Восход», подведомственное учреждение Минцифры России, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области научно-технической и информационной поддержки в сфере развития цифровых технологий.

Со стороны НИИ «Восход» соглашение о сотрудничестве было подписано директором Андреем Бадаловым, со стороны «ICL Техно» – генеральным директором Евгением Степановым.

Данное партнерство призвано объединить усилия двух компаний в области реализации национальных проектов, создания государственных сервисов и интеграционных платформ, а также развития проектов по созданию отечественных программно-аппаратных платформ.

Стороны намерены объединить усилия по продвижению на рынке российской продукции, что в перспективе приведет к росту отечественных радиоэлектронных решений в ИТ-инфраструктуре предприятий и компаний из различных отраслей экономики.

«Аналитические инструменты и внушительный опыт работы с госсектором, которыми обладает НИИ «Восход», объединенные с компетенциями и исследовательскими возможностями «ICL Техно», накопленными за 30-летнюю историю компании, позволят создать мощный импульс развития цифровизации в России, что полностью отвечает целям и задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и стратегии развития компании», – сказал Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

«Один из ключевых производителей российской компьютерной техники «ICL Техно» и НИИ «Восход» в рамках соглашения смогут консолидировать свои обширные знания в сфере ИТ и многолетний практический опыт для существенного ускорения процессов импортозамещения в России. Подписанный документ приближает НИИ «Восход» к решению масштабной задачи – созданию центра развития экосистемы по разработке отечественных программно-аппаратных платформ, с помощью которого программисты разных компаний смогут разрабатывать эффективные продукты под отечественное железо на базе отечественного софта. Импортозамещение подразумевает под собой не только создание отдельного программного обеспечения, аппаратных платформ или процессоров отечественного производства, а в первую очередь то, чтобы всё перечисленное успешно работало вместе», – отметил директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов.