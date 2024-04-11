Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открыта первая в Новосибирской области специализированная лаборатория ведущего разработчика инфраструктурного программного обеспечения «Группы Астра». Реализация проекта позволит подготовить специалистов, отвечающих высоким требованиям российского рынка в области кибербезопасности и ИТ. Благодаря новой образовательной площадке более 150 студентов ежегодно будут осваивать востребованные цифровые компетенции на отечественных ИТ-решениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В церемонии открытия «Астра-лаборатории» принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«НГТУ НЭТИ – один из ведущих вузов региона по подготовке ИТ-кадров, надежный партнер Правительства Новосибирской области в работе по снижению кадрового дефицита ИТ-отрасли, который наиболее остро сегодня ощущается в сфере информационной безопасности и импортозамещения. Я рад и горд, что у региональной высшей школы сегодня есть такие индустриальные партнеры. Открытие, не побоюсь этого слова, уникальной лаборатории инфраструктурного программного обеспечения «Группы Астра» будет помогать нам в решении важнейшей задачи по переходу на отечественные решения, поставленной Президентом России. По итогу 2023 г. уровень импортозамещения госинформсистем у нас превышает 96%. В работе по переводу автоматизированных рабочих мест госслужащих на отечественные решения мы достигли показателя в 84,5%. Согласно стратегии цифровой трансформации Новосибирской области, в этом году мы завершим перевод рабочих мест госслужащих на российский офисный пакет», – сказал Сергей Цукарь.

Новая лаборатория на базе кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ позволит обучать студентов и специалистов, применяя передовые отечественные информационные технологии. Студенты научатся эффективно работать с российским инфраструктурным стеком ПО, будут выполнять проектные задания, проходить практику и участвовать в проектах «Астра-карьера» и «Астра-стипендия».

НГТУ НЭТИ уже активно участвует в стипендиальных программах «Группы Астра»: за два года 11 студентов прошли стипендиальный отбор и выполняют проекты по направлениям, заданным компанией. Кроме того, вуз готовит студентов и сотрудников к успешной сертификации по учебным программам, подтверждающим высокие навыки администрирования отечественной ОС Astra Linux.

«Мы рады поддержать инициативу НГТУ НЭТИ предоставить студентам возможность осваивать цифровые компетенции в работе на российских ИТ-решениях. Такой подход будет способствовать развитию кадрового потенциала страны в сфере ИТ, что является главным приоритетом и нашего образовательного проекта «Астра Академия». Открытие лаборатории в НГТУ – один из шагов в этом направлении, благодаря которому в вузе будут созданы все условия для профессионального роста молодых специалистов», – отметила Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

Аудитория оснащена исключительно российскими решениями – парком компьютеров и оборудованием компании ICL, на котором предустановлены программные продукты «Группы Астра» (ОС Astra Linux, служба каталогов ALD Pro, система резервного копирования RuBackup). Класс располагает всеми условиями для комфортного образовательного процесса и проектной деятельности.

Как сообщил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, на базе лаборатории планируется проведение инженерных и научных работ в интересах индустриального партнера и отрасли в целом по ряду актуальных направлений, в числе которых – изыскания в области анализа защищенности отечественных операционных систем, повышения безопасности беспроводных сетей, а также адаптации процессов обеспечения информационной безопасности для информационных систем, построенных на отечественных решениях.

«Сегодня именно индустрия задает компетентностные стандарты в сфере ИТ и обеспечивает скорость и качество перехода на отечественные решения. Мы рады работать с лидером отрасли в лице нашего многолетнего партнера «Группы Астра» и благодарим за включение нас в контур передовой подготовки кадров, которым уже завтра предстоит обеспечить развитие отрасли по самым прорывным направлениям. Открытием совместной лаборатории мы обоснованно претендуем на статус регионального центра компетенций по отечественным ИТ-технологиям», – отметил Анатолий Батаев.

Программа открытия также включила в себя лекции и решение студентами практических задач от экспертов «Группы Астра» – заместителя директора по маркетингу Анастасии Спирьковой и старшего инженера Никиты Постникова.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.