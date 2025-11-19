«ПМХ-Инфотех» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о взаимодействии

Аккредитованная ИT-компания промышленно-металлургического холдинга «ПМХ-Инфотех» и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ заключили соглашение о взаимодействии. Партнёрство вуза и предприятия нацелено на подготовку ИТ-специалистов для решения реальных задач бизнеса.

Соглашение подписали и.о. ректора НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и генеральный директор «ПМХ-Инфотех» Дмитрий Лютак. Инициатором выступила кафедра защиты информации НГТУ НЭТИ.

В рамках соглашения студенты смогут проходить стажировки и производственные практики в «ПМХ-Инфотех» и развивать профессиональные навыки на реальных кейсах. ИТ-компания сможет участвовать в научных проектах вуза и привлекать талантливых студентов для дальнейшего трудоустройства.

«ПМХ-Инфотех» сопровождает корпоративные информационные системы предприятий ПМХ и партнёрской компании «Промсорт». Специалисты ИТ-компании управляют базами данных, разрабатывают VR-тренажёры, автоматизируют технологические процессы и внедряют искусственный интеллект.