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Дроздова Валерия


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дроздова Валерия и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 7 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5556 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3818 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 308 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2468 1
Образование в России 2296 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 471 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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