В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обеспечение, которое оптимизирует процесс сбора и передачи данных в системах мониторинга энергообъектов. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

По словам разработчика Георгия Осыко, аспиранта факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ, производители оборудования для электрических сетей не всегда уделяют должное внимание сбору и передаче данных в системы мониторинга, что является причиной значительных трудностей и дополнительных расходов при обслуживании оборудования: необходимость подключения каждого устройства к системам мониторинга, выделение отдельных каналов передачи данных, IP-адресов и SIM-карт.

«Наше приложение представляет собой инструмент для сбора и передачи данных устройств на энергетических объектах. Программа работает на промышленных маршрутизаторах, предоставляя удобный веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вместо подключения каждого устройства отдельно все элементы системы подключаются к одному маршрутизатору-контроллеру, который передает данные в удобном для мониторинга виде. Основная цель – создать простое, гибкое и доступное решение для сбора данных в системах электроэнергетики, используя отечественные роутеры», – сказал Георгий Осыко.

На рынке России уже представлены аналогичные приложения для сбора и передачи данных с энергетических объектов. Однако приложение новосибирских разработчиков обладает рядом преимуществ, среди них функции, которые позволят ускорить и максимально упростить процесс мониторинга: поддержка основных протоколов передачи данных с энергетических объектов в системы мониторинга в SCADA-системы, возможность реализации проприетарных протоколов передачи данных, гибкость сортировки и обработки информационных сигналов, неограниченное количество обрабатываемых сигналов, онлайн-мониторинг текущей ситуации, возможность дистанционного управления и удобный в использовании интерфейс.

Исследование и разработка ведутся на базе Студенческого конструкторского бюро компании АО «Радио и Микроэлектроника», состоящего из студентов и выпускников НГТУ НЭТИ. Сотрудники СКБ решают задачи, связанные с разработкой реального оборудования – на базе таких проектов будущие инженеры выполняют дипломные работы и участвуют в научных конференциях. Так, свой проект Георгий начал еще в магистратуре, трудоустроившись в СКБ, после защитил его в рамках выпускной квалификационной работы на «отлично», а теперь продолжает работу в аспирантуре и представляет полученные в ходе работы результаты на научных конференциях.

Приложение уже тестируется на базе внутренней установки СКБ АО «РиМ», далее оборудование со встроенным ПО будет отправлено потенциальным заказчикам. К осени 2024 г. планируется расширение функциональности за счет внедрения поддержки новых протоколов передачи данных. После завершения доработки приложение станет доступным для всех компаний, занимающихся обслуживанием электрических сетей.