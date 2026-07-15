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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дядюнов Андрей

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Ozon: более 60% россиян доверяют искусственному интеллекту 1
18.06.2024 В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат 1
18.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дядюнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3399 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 169 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2047 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 721 1
FreePik 1813 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 125 1
Гроут Артем 2 2
Луговой Степан 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 449 2
Россия - СФО - Новосибирск 4851 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 2
Энергетика - Energy - Energetically 5820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
РАН - Российская академия наук 2118 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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