Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат. Это обеспечит снижение брака, повышение точности сверления и увеличение скорости производства продукции. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

В команде проекта — студенты факультета мехатроники и автоматизации Андрей Дядюнов, Степан Луговой и Артем Гроут.

«Мы записались на хакатон, сформировали команду и получили задание для одной из приборостроительных компаний — сделать автоматизированный станок с машинным зрением для сверления и фрезеровки печатных плат. У нас, в отличие от аналогов, плата автоматически позиционируется на столе благодаря машинному зрению, не нужно ничего закреплять, положил — и забыл. На плате есть такая вещь, как маска — это верхний слой, где показаны все отверстия, которые надо будет просверлить. Камера накладывает маску на плату и находит отверстия, затем все сверлится и фрезеруется автоматически. Наш станок требует только ежемесячного обслуживания — поменять сверла и фрезу. При работе с ним нужен оператор, который будет класть плату, загружать маску», — сказал один из разработчиков, студент первого курса факультета мехатроники и автоматизации Андрей Дядюнов.

По словам разработчиков, потенциальные потребители их продукта — производители печатных плат. Такие платы используются в разных сферах: в космической отрасли, в машиностроении и в приборостроении. На производствах в основном не самые новые станки, а зарубежные аналоги дороги и сложны в обслуживании, поэтому вопрос импортозамещения весьма актуален. Станок с ЧПУ будет собран из отечественных деталей, также будет использована отечественная электроника.

«Полная автоматизация технологического процесса в изготовлении печатных плат приведет к снижению брака, увеличению скорости производства продукции и к увеличению прибыли. Фреза проходит два сантиметра за одну секунду. Мы посчитали, что за полторы минуты профрезеруем весь контур платы. В данный момент у нас заказаны все детали для станка, электроника уже пришла. Сейчас доделываем MVP. Собрать станок планируем в июне, настройку и правки в программную часть выполнить до середины августа», — сказал Андрей Дядюнов.

В перспективе планируется модернизировать станок, чтобы расширить его функционал и выйти на всю производственную цепочку — это будет не только фрезеровка и сверление, но и обработка печатных плат.