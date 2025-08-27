Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН СО ИГМ Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева
УПОМИНАНИЯ
|27.08.2025
|ТПУ запустит серийное производство алмазных сплиттеров для источников синхротронного излучения нового поколения 1
|28.12.2023
|Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1
РАН СО ИГМ и организации, системы, технологии, персоны:
|РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 15 1
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 164 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152419 2
|Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 939 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4530 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1606 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.