Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают систему гарантированного электропитания для обеспечения непрерывной работы промышленного оборудования. Заказ на разработку поступил от научно-технического центра «Системы гарантированного электропитания» (НТЦ СГЭП). Предприятие поставляет источники бесперебойного питания (ИБП), в частности, для нефтегазовой отрасли, где важна непрерывная работа критически важного оборудования, такого как буровые установки, насосы, компрессоры, трубопроводное оборудование. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

Сбои в электроснабжении могут привести к простою и финансовым потерям, а также к проблемам с запуском остановленных агрегатов, поскольку у них высокие пусковые токи, отмечает заместитель директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Дмитрий Штейн.

Для обеспечения непрерывной работы нефтегазовые установки оборудуют источниками бесперебойного питания, которые должны быть максимально надежными и функционировать 24/7. ИБП защищает оборудование от скачков напряжения, перебоев в электроснабжении, обеспечивает питание от аккумуляторов при отключении электричества.

«Чтобы каждый раз не изготавливать бесперебойник для конкретного применения, мы разрабатываем номенклатуру стандартных модулей, в их числе модуль выпрямителя, модуль инвертора. В рамках программы «Приоритет-2030» создаем универсальную систему управления для источников бесперебойного питания промышленного назначения мощностью от 30 до 400 кВА. С помощью данной системы будет осуществляться управление различными модулями, она применима и при наращивании мощности ИБП. До конца года мы должны ее изготовить и испытать в составе объекта», — сказал Дмитрий Штейн.

К настоящему моменту разработана линейка 10, 30, 60 кВА системы бесперебойного питания. Модули установлены в стандартный агрегатный шкаф, и сейчас система проходит этап испытаний. Пусконаладочные работы ведутся на предприятии «Системы промавтоматики». Проверяются энергетические показатели: базовая работоспособность, качество электрической энергии, бесперебойная работа в условиях перепадов напряжения, функционирование в условиях разной нагрузки, разных параметров сети или отсутствия сети.

Испытания разработанной серии модулей продлятся до конца 2025 г. После этого заказчик запустит в серийное производство ИБП, оснащенные универсальной системой управления, а в НГТУ НЭТИ приступят к разработке систем более высокой мощности.