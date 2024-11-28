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Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Ученые из Новосибирска разработали компактную и локализованную на 90% антенну для систем спутниковой навигации ГЛОНАСС, поставки импортных комплектующих для которой прекратились в 2022 г.

Отечественные антенны для спутниковой навигации

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2, сообщил вуз на своем сайте.

Антенны систем GPS и ГЛОНАСС используются в сфере интернета вещей (IoT), для беспилотных аппаратов, в устройствах персональной навигации, скрытного слежения, наблюдения и контроля, потенциальными потребителями которых являются как частные, так и государственные организации.

Кроме высокого уровня локализации разработка обладает еще одной особенностью — это компактность. «Керамическая подложка, которая производится предприятием-партнером проекта, обладает уникальными характеристиками, что позволяет применять излучатели с куда меньшими, чем у любых аналогов, геометрическими размерами», — сказал руководитель проекта, доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Артемий Подкопаев.

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НГТУ НЭТИ
Разработанная в НГТУ НЭТИ антенна отличается компактностью и высоким уровнем локализации

Разработка НГТУ НЭТИ в дальнейшем может быть адаптирована для работы с европейской спутниковой системой навигации Galileo и китайской Beidou.

Работа ведется в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Локализация 90%

По словам Подкопаева, антенны, созданные в Новосибирске, отличается от аналогов активных антенн в первую очередь высоким уровнем локализации: «На данный момент наши антенны отечественные на 90%. Сама антенна, плата усилителя, его комплектующие практически полностью представлены на отечественной элементной базе».

Доля российской навигационной аппаратуры на глобальном рынке, как сказал ученый, крайне мала, большую его часть занимают китайские и европейские производители.

«Разработка и внедрение новых активных антенн для систем спутниковой навигации позволит повысить долю российской навигационной аппаратуры на мировом рынке. Это приведет к существенному уменьшению зависимости представителей российского рынка от зарубежных устройств, комплектующих и лицензионных соглашений», — отметил Подкопаев.

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Ученые НГТУ НЭТИ продолжат работу. Сейчас они проводят также исследования в направлении многодиапазонных активных антенн, которые могут работать сразу в нескольких частотных диапазонах и при этом иметь только один печатный излучатель и один тракт усилителя. Проект по созданию семейства новых активных антенн находится на стадии отработки опытных образцов.

Промежуточные результаты команда проекта оценивает позитивно. В планах — усовершенствовать опытные образцы до предсерийного состояния и оформить конструкторскую документацию и патент.

Радионавигационной аппаратура для госзаказчиков

В качестве одного из результатов работы Подкопаев назвал упрощение производства радионавигационной аппаратуры для государственных заказчиков. Такие сложности действительно есть.

В июне 2022 г. спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что из-за прекращения поставок импортной микроэлектроники российские автомобили невозможно оборудовать «ЭРА-ГЛОНАСС», так как ряд ключевых комплектующих системы — импортные. Об этом сообщал «Интерфакс».

В апреле 2024 г. CNews писал о том, что Правительство России засекретило информацию о госзакупках целого ряда различных видов ИТ-оборудования, в том числе о тендерах по приобретению радионавигационной аппаратуры. Это произошло на фоне ужесточения антироссийской санкционной политики для защиты от вторичных санкций.

Анна Любавина

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