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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196719
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Рева Иван

СОБЫТИЯ


25.06.2026 ГК Softline и НГТУ НЭТИ объединяют усилия в подготовке ИТ-кадров 1
12.05.2022 НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов 1
14.08.2014 Axis и PERCo завершили монтаж обучающих комплексов для подготовки специалистов сферы безопасности в вузах России и СНГ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рева Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 2
PERCo - Пэрко 23 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 198 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2190 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2896 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Стрельцов Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1628 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 462 1
Образование в России 2754 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 217 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 717 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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