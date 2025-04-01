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Капралов Станислав
|01.04.2025
|Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³ 1
Капралов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
|Яковенко Олег 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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