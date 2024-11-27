Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) заключили соглашение, в рамках которого Simetra оснастила вуз академической лицензией на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты Центра цифровой логистики УУНиТ – уникальной научно-образовательной площадки, которую вуз запустил в октябре 2024 г., – с помощью цифровой платформы будут выполнять практические задания по логистике и транспортному планированию. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

Полностью отечественная цифровая платформа RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортными системами (включая интеллектуальные и логистические) на уровне региона, города или промышленного объекта. Модульная архитектура RITM³ позволяет использовать разные функциональные модули в связке или независимо друг от друга. Академическая версия цифровой платформы RITM³ включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Центр цифровой логистики создан для подготовки специалистов по управлению логистическими системами. Надо отметить, что у нас могут учиться не только студенты, но и школьники, и специалисты отраслевых компаний – все, кто желает освоить востребованные навыки в области транспортной логистики. В своей работе мы активно поддерживаем научно-технологическое партнерство с лидерами транспортного ИТ-рынка, поэтому рады, что оснащение Центра пополнится передовым российским инструментом для транспортного моделирования RITM³. Разработка компании Simetra позволит нашим студентам практиковаться и оттачивать компетенции, которые уже сейчас востребованы на рынке труда, и их значение в будущем только возрастет», – сказал Дмитрий Целищев, руководитель Центра цифровой логистики Уфимского университета науки и технологий.

«Мы видим, что Уфимский университет – самый молодой вуз страны – нацелен на внедрение самых современных технологий. В рамках нашей совместной работы студенты получат доступ к академической версии цифровой платформы RITM³ – современному инструменту для моделирования транспортных потоков, планирования, управления логистикой предприятий. В RITM³, помимо базовых модулей, мы развиваем решения по автоматизации транспортно-логистических процессов для промышленных предприятий. Будем рады поделиться нашими наработками», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

Центр цифровой логистики Уфимского университета науки и технологий – новая цифровая площадка вуза, созданная с целью развития единой информационной научно-образовательной среды университета и бизнес-партнеров, а также для разработки и внедрения эффективных форм сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приритет-2030» Минобрнауки России.