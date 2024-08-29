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Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны

В новом учебном году 2024/2025 cтуденты 14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования – группой компаний SIMETRA. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA.

RITM³ - полностью российская платформа для транспортного планирования, функционирующая на отечественных базах данных и алгоритмах SIMETRA. В ходе разработки компания использовала только решения с открытым исходным кодом, что делает продукт независимым от каких-либо зарубежных компаний.

Архитектура RITM³ включает более 20 модулей, которые решают различные задачи для транспортного инженера – от оценки эффективности транспортной сети агломерации и региона и формирования модели спроса в конкретном районе до оперативного управления транспортной ситуацией в режиме реального времени. Академическая версия платформы включает несколько базовых модулей - «Транспортное прогнозирование и моделирование» «Геоинформационная система (ГИС)», «Цифровой двойник» и другие. Освоив их применение, будущие транспортные инженеры смогут эффективнее и профессиональнее подходить к вопросам прогнозирования на транспорте, а также давать оценку эффективности транспортной инфраструктуры.

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К началу нового учебного года поставки академической версии RITM³ уже совершены в 10 российских вузов. Среди них МАДИ, СПбПУ, КНИТУ-КАИ, НИУ ВШЭ и другие. Платформой в рамках практической и проектной работы также пользуются студенты инженерных специальностей в Липецке, Тюмени, Екатеринбурге и Краснодаре, которые обучаются по направлениям, связанным с городским строительством, транспортным планированием, инженерией и технологиями.

«SIMETRA поставляет отечественную платформу RITM³ в ведущие инженерные вузы России – всего в новому учебном году академическая версия решения будет доступна десяткам студентов и представителей преподавательского состава 14 российских вузов. Такая форма сотрудничества не только позволяет готовить квалифицированные кадры для транспортного планирования, но и в целом знакомить и развивать эти практики вместе с инженерным сообществом. В рамках соглашения мы рассчитываем на совместную работу и обмен опытом в работе с RITM³ как со студенческим, так и с педагогическим составом», — сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения SIMETRA.

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