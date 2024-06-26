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Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Программное обеспечение будет применяться в Институте строительства и архитектуры на кафедре Городского строительства. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

«Научная работа нашей кафедры сосредоточена на организации транспортного и пешеходного движения на Среднем Урале, на вопросах транспортного обслуживания населения в пределах Екатеринбургской агломерации. В проектах кафедры мы планируем применять RITM³ для макромоделирования транспортных потоков. Также цифровая платформа RITM³ поможет нам приобщать студентов к передовым российским технологиям в образовательном процессе и дипломном проектировании», – сказал Евгений Пенцев, представитель кафедры городского строительства Института строительства и архитектуры УрФУ.

Simetra оснастила УрФУ лицензией цифровой платформой RITM³ на 100 районов, что позволяет создавать транспортные модели с различной степенью детализации для необходимого в проекте количества транспортных районов.

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Цифровизация

С помощью модуля «Транспортное моделирование и прогнозирование» студенты-бакалавры смогут готовить дипломные проекты. RITM³ поможет им создавать транспортные модели городов и учиться оптимизировать работу общественного транспорта.

«Уже несколько вузов России применяют российское программное обеспечение RITM³, и мы рады, что к их числу присоединился УрФУ. В Уральском регионе на базе нашей цифровой платформы развивается Единая платформа управления транспортной системой Свердловской области, и в ее составе – интеллектуальная транспортная система Екатеринбурга. Преподаватели и студенты УрФУ смогут работать с самыми современными технологиями России в транспортной сфере», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

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