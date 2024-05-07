Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ), нацеленным на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для ключевых отраслей промышленности. В рамках соглашения Simetra оснастила вуз академической версией собственной разработки – цифровой платформы RITM³, – что позволит студентам практиковаться в моделировании транспортных потоков с помощью передовых российских технологий. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

Цифровая платформы RITM³ – полностью отечественное программное решение, которое применяется для анализа, планирования и управления транспортной системой на уровне региона, города или промышленного объекта. Система состоит из взаимодополняющих модулей для решения задач по мониторингу, моделированию и менеджменту дорожного движения. Академические лицензии цифровой платформы RITM³ позволяют использовать в образовательных целях базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Геоинформационная система (ГИС)», «Цифровой двойник».

Программное обеспечение будет использоваться как в учебном процессе для подготовки нового поколения российских транспортных инженеров, так и в научно-практической деятельности вуза.

«Цифровая платформа компании Simetra – действующий инструмент для транспортного моделирования, с ней работают государственные, частные и образовательные организации в нескольких регионах России. С помощью RITM³ наши студенты смогут лучше понять, как будут применять теоретические знания на практике и решать конкретные задачи, а также смогут быстрее осваивать новые технологии, чтобы быть востребованными на рынке труда. RITM³ будет использоваться для выполнения выпускных квалификационный работ, курсовых проектов и практических занятий по дисциплинам «Транспортное моделирование» и «Транспортное планирование» у обучающихся по направлению «Технология транспортных процессов», а также в элективном курсе «Транспортное моделирование в градопланировании и дорожной отрасли» для всех обучающихся университета – архитекторов, дорожников, специалистов по информационным технологиям», – сказал Павел Евтин, директор Института транспорта ТИУ.

«Сотрудничество с вузами, подготовка транспортных инженеров – важные направления нашей работы. Спрос на высококвалифицированных специалистов по транспортному моделированию, по интеллектуальным транспортным системам высокий, и он будет только расти. Мы делимся своими наработками и опытом, чтобы студенты уже во время учебы начинали приобщаться к инновациям и получали релевантные спросу профессиональные навыки», – сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

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ГК Simetra (ООО «Симетра Групп») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.