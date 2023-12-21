«Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы»

АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), стал промышленным партнером «Передовой инженерной школы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), которая будет создана в 2024 г. На рассмотрение Совета по грантам Министерства науки и высшего образования России поступило 73 заявки на создание «Передовых инженерных школ», в финал вышли 57 вузов из 40 регионов. В числе 20 вузов-победителей «» Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), в партнерстве с «Микроном», предприятиями ГК «Ростех» (ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Вертолеты России») и Уральским заводом гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

В планах университета в рамках исполнения задач по организации ПИШ в ближайшие три года — создать 15 образовательных пространств, объединенных в междисциплинарные кластеры с инновационными проектами и реализовать порядка 40 новых образовательных программ в области современных материалов, цифровых двойников, передовых технологий и оборудования.

«Подготовка инженерных кадров — это чрезвычайно важная и значимая задача для развития собственного производства и технологического суверенитета. "Микрон" в партнерстве с КНИТУ-КАИ планирует подготовить на 2030 г. — 420, а на 2032 . — 720 специалистов, которые необходимы отрасли микроэлектроники и с первых дней своего обучения будут вместе с нами погружены в условия реального производства», — сказал Илья Иванцов, президент ГК «Элемент».

Всего к 2030 г. будет подготовлено не менее 1,6 тыс. инженеров нового типа и порядка 100 лидеров проектов, в их числе 420 специалистов по специальностям: «Технологические процессы кремниевой микроэлектроники» (11.04.04 Электроника и наноэлектроника), «Проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратуры» (11.04.03 Конструирование и технология электронных средств), «Автоматизация микроэлектронных производств» (11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, 27.04.04 Управление в технических системах).

Совместно с промышленными партнерами ПИШ КНИТУ-КАИ планирует разработать 15 суверенных технологий и продуктов и внедрить в производство 8 новых материалов (пять композитных, два аддитивных и один гибридный). Перед школой стоит задача обеспечить к 2030 г. 25% потребностей авиационной отрасли в инженерных кадрах и лидерах проектов. Для этого будут созданы система подготовки поликомпетентностных инженеров продуктовых команд и соответствующие условия.

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, утвержденные Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В 2022 г. по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 субъектов Российской Федерации, теперь число передовых инженерных школ увеличится до 50, причем в 8 регионах они будут созданы впервые.

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Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ — образовательный и научно-исследовательский комплекс. Вуз обладает научно-педагогической школой, которая готовит квалифицированных специалистов в различных областях — от авиапромышленности до машиностроения. Руководством взят курс на внедрение инновационных технологий, современных методов образования, использование новейшего оборудования. КНИТУ-КАИ входит в Ассоциацию технических университетов (Тechnical Universities Association), Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК), Консорциум аэрокосмических вузов России, Альянс университетов нового Шелкового пути, а также является участником Европейской Ассоциации Аэрокосмических Университетов PEGASUS. Участник программы «Приоритет 2030», обладатель сертификата соответствия международным стандартам качества в области образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности ИСО 9001:2015. Имеет 5 институтов и физико-математический факультет, 3 научно-исследовательских института, 11 научно-образовательных центров, 8 зданий, 2 колледжа, 5 филиалов; инженерный лицей-интернат, 45 кафедр и 46 лабораторий, а также собственный спортивный комплекс, крытый плавательный бассейн и футбольный стадион «КАИ-Олимп».

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. С передовыми инженерными школами уже работают свыше 190 индустриальных партнеров, среди которых «Микрон», «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур холдинг», «Газпром нефть». До конца 2024 г. их количество должно превысить 250. В 2024 г. из федерального бюджета вузам-участникам проекта будет выделено более 18,3 млрд руб., из которых почти 4,5 млрд руб. получат новые передовые инженерные школы.

Группа компаний «Элемент» является крупнейшим разработчиком и производителем микроэлектроники в России, национальным лидером в сфере высоких технологий, работающим над достижением технологического суверенитета страны. В состав ГК «Элемент» входят 8 центров разработки и 7 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.