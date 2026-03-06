Разделы

Стрижак Павел


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Российские ученые научились превращать отходы одновременно в три вида энергии 1
14.02.2024 В России появился инновационный экспериментальный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью на атомных объектах 1
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стрижак Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
РНФ - Российский научный фонд 162 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4197 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11236 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1981 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13163 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 114 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7720 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9441 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 66 1
Волков Роман 22 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 994 2
Россия - РФ - Российская федерация 159246 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 88 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4418 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3287 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1338 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 222 2
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 18 2
ТПУ - Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов ТПУ 7 1
