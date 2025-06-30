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Уразова Карина


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 В Сеченовском университете разрабатывают программное обеспечение для оценки риска отрыва тромбов 1
31.01.2025 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Уразова Карина и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Росатом РДС 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4237 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 1
Телышев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 57 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 195 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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