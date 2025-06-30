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Уразова Карина
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|В Сеченовском университете разрабатывают программное обеспечение для оценки риска отрыва тромбов 1
|31.01.2025
|В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа 1
Уразова Карина и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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