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Телышев Дмитрий



31.01.2025 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа 1
24.10.2024 Сеченовский университет совместно с партнерами разработал проект национального стандарта цифрового двойника в здравоохранении 1
12.04.2024 В Передовой инженерной школе Сеченовского Университета обучают роботов новым функциям для системы здравоохранения 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Телышев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 527 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2150 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1232 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5306 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 47 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 162 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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