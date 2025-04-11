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Росатом Росатом РДС
УПОМИНАНИЯ
|11.04.2025
|«Росатом» разрабатывает отечественный чип с себестоимостью 400 рублей за штуку 2
|31.01.2025
|В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа 2
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 2
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 1
|X Corp - xAI - Grok AI 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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