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В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа

В 2025 г. в России начнется серийное производство первого российского комплекса для проведения гемодиализа – процедуры, которую пожизненно должны получать пациенты с хронической почечной недостаточностью. Полностью отечественное устройство разработали в АО «Росатом РДС» в сотрудничестве с учеными Передовой инженерной школы (ПИШ) Сеченовского университета. Чтобы обучить инженеров обслуживать новый аппарат для гемодиализа, а врачей – проводить с его помощью необходимые манипуляции, молодые ученые ПИШ создали тренажер виртуальной реальности. Он позволяет освоить необходимые для специалистов навыки в безопасной цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Уже в начале 2025 г. VR-тренажер планируют внедрить в образовательный процесс студентов, а также в программы дополнительного профессионального образования для врачей-клиницистов.

До настоящего времени в России не было отечественных аппаратов для гемодиализа. Оборудование и расходные материалы для заместительной почечной терапии поступали в нашу страну из-за рубежа, рассказал научный руководитель Передовой инженерной школы «Интеллектуальные системы тераностики» Первого МГМУ, директор Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев. Чтобы российские пациенты с хронической почечной недостаточностью не зависели от иностранных производителей и поставщиков, в ПИШ совместно с индустриальным партнером «Росатом РДС» разработали отечественный аппарат для гемодиализа. По техническим характеристикам он не уступает мировым аналогам. А по простоте и удобству в эксплуатации даже превосходит зарубежные устройства. В конце 2025 г. российский комплекс для проведения гемодиализа уже выйдет на рынок медицинских изделий.

«Чтобы к моменту внедрения в клиническую практику российского аппарата для гемодиализа врачи и инженеры уже умели с ним работать, команда студентов нашей Передовой инженерной школы разработала обучающий VR-тренажер. Он помогает отработать все необходимые практические навыки в игровой форме, - сказал Дмитрий Телышев. - На сегодняшний день этот проект уже практически завершен. В начале 2025 г. мы будем внедрять VR-тренажер в образовательный процесс студентов и в программы ДПО для врачей, которые будут работать с этой моделью».

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Виртуальный тренажер, разработанный в ПИШ, позволяет инженерам и врачам полностью погрузиться в реалистичные сценарии работы с новым аппаратом для гемодиализа, рассказала одна из разработчиков, студентка магистратуры направления «Материаловедение и технология материалов» ПИШ Карина Уразова. Интерактивные сценарии, предназначенные для инженеров, позволят им овладеть всеми необходимыми навыками облуживания устройства, а врачам – выполнять процедуру гемодиализа и менять расходные материалы – одноразовые для каждого пациента. Пользователи VR-тренажера смогут работать в двух режимах - обучающем (с подсказками) и контрольном (без них). Программа также в режиме реального времени укажет на ошибки при работе с прибором.

«Наш тренажер поможет довести до автоматизма последовательность действий инженеров и врачей без использования дополнительного оборудования и расходных материалов. Это повысит эффективность обучения специалистов и улучшит качество оказания медицинской помощи пациентам», - отметила Карина Уразова.

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