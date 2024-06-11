Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС

В Передовой инженерной школе «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» (ПИШ МАСТ) Университета МИСИС открываются две новые магистратуры. Студенты программы «Цифровое материаловедение» научатся использовать инновационные методы моделирования при создании новых материалов. Выпускники магистратуры «Аддитивные технологии» получат навыки организации аддитивного производства и смогут руководить проектами в сфере трехмерной печати. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Для магистрантов обеих программ с первых дней обучения формируется индивидуальная научно-образовательная траектория в соответствии с интересами, исследовательской проблематикой, текущими проектами и грантами. Также для всех студентов предусмотрены практики и стажировки на профильных предприятиях — лидерах отрасли.

«Передовая инженерная школа «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» Университета МИСИС сконцентрирована на пяти научно-образовательных направлениях: цифровом материаловедении и материалах ответственного машиностроения будущего, цифровых технологиях металлургии и машиностроения, биомедицинской инженерии и биофабрикации, аддитивных технологиях, технологиях высокоточного литья. Модель ПИШ опирается на лучшие практики вуза, используя в том числе успешный опыт создания партнерской сети. Ключевые бизнес-партнеры школы – «Росатом», «Металлоинвест», ОМК, ЦАГИ и другие. Совместно мы разрабатываем образовательные программы, формируем научную повестку. При создании новых магистерских программ мы учитываем актуальные задачи индустрии и запросы студентов, делаем фокус на достижение обучающимися практических результатов», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Магистратура «Цифровое материаловедение» готовит инженеров, которые не только создают новые материалы, но и понимают, как из них произвести изделия. Студенты научатся применять такие инструменты цифрового материаловедения как: расчеты из первых принципов, моделирование методами классической и квантовой молекулярной динамики, средства машинного обучения и искусственного интеллекта для решения передовых задач машиностроения будущего. Все эти навыки необходимы в разработке материалов с прогнозируемым ресурсом и управляемым набором свойств для ответственного машиностроения будущего, в том числе для атомной энергетики. Руководитель программы — Алексей Янилкин, ведущий специалист Госкорпорации «Росатом» в области разработки новых материалов, начальник отдела «Компьютерного материаловедения» ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» (входит в контур ядерно-оборонного комплекса госкорпорации «Росатом»).

Студенты образовательной программы «Аддитивные технологии» научатся управлять современным аддитивным производством, в том числе создавать цифровую модель изделия, выбирать материалы для 3D-печати, настраивать и корректировать рабочие параметры 3D-принтеров различных производителей и систем, выбирать технологическую цепочку постобработки напечатанных изделий и контролировать качество готовых деталей. Спрос на специалистов, владеющих методами проектирования, производства и постобработки изделий с применением аддитивных технологий уверенно растет с каждым годом. Руководитель программы — Андрей Берюхов, директор бизнес-направления Аддитивное производство ООО «Горизонт покрытий».

«Особенность новых программ — глубокая практикоориентированность, подразумевающая вовлеченность студентов в решение актуальных задач ответственного машиностроения. Мы поставили себе задачу трудоустроить максимальное количество студентов на предприятия компаний-партнеров, таких как организации Научного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Каждый студент сможет выбрать индивидуальный трек обучения, научного руководителя со стороны Университета МИСИС и наставничество от сотрудников профильных высокотехнологичных компаний. Это дает уверенность, что мы готовим инженеров, способных создавать материалы и технологии завтрашнего и, быть может, послезавтрашнего дня», — сказал к.ф.-м.н. Иван Иванов, руководитель ПИШ МАСТ НИТУ МИСИС, заместитель генерального директора АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Студенты ПИШ МАСТ Университета МИСИС участвуют в конференциях, публикуют статьи в ведущих научных и отраслевых изданиях, выполняют работы по грантам. Магистранты проходят практики и стажировки, благодаря чему получают возможность для старта карьеры в крупнейших компаниях и научных центрах, в частности ГК «Росатом», институтах Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский институт», Сколковском институте науки и технологий, а также в аспирантуре НИТУ МИСИС. Исследования проводятся в лабораториях и специализированных образовательных пространствах ПИШ МАСТ, с привлечением специалистов Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика», лабораторий «цифрового материаловедения» и «моделирования и разработки новых материалов».