ТПУ Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов ТПУ


СОБЫТИЯ


11.02.2026 В ТПУ создали алгоритм раннего обнаружения пожаров — для его работы нужно минимум датчиков 1
22.09.2025 Ученые ТПУ создали модель, предсказывающую поведение бинарных капель при спрейном распылении 1
23.09.2024 Мезотомограф для «Геосферы», разработанный учеными ТПУ, в 30 раз ускорит создание цифровых двойников горных пород 1
20.02.2024 Ученые ТПУ разрабатывают нейросеть для оптимизации пористой структуры бетона 1
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях 1
18.03.2022 В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы 2
11.10.2016 В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 1
Газпром нефть 680 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
РНФ - Российский научный фонд 155 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 113 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 325 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 66 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 436 1
Гоголев Алексей 8 2
Стрижак Павел 2 1
Резаев Роман 1 1
Антонов Дмитрий 7 1
Волков Роман 22 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 963 2
Европа 24681 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1069 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 86 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 216 7
ТПУ - НОЦ им. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий - Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга 8 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 15 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
