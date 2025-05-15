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Шичалин Олег
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Россияне с китайцами разработали материалы для керамических батарей нового поколения 1
Шичалин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10386 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
|Европа 24403 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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