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Шичалин Олег


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Россияне с китайцами разработали материалы для керамических батарей нового поколения 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шичалин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10386 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 10 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 1
BMW Group 459 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9879 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 741 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1008 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
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Литий - Lithium - химический элемент 573 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 448 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 88 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6015 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4146 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 183 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
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