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«МегаФон» установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине

«МегаФон» поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета на основе big data отслеживать уровень поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море. Предложенное цифровое решение позволит региону использовать полученные данные для формирования углеродного баланса Сахалина. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор совместно с учеными университета реализуют экспериментальный проект на морском карбоновом полигоне, в основе которого — мониторинг экосистемы «почва-вода-атмосфера», а также оценка природных углеродных выбросов.

Карбоновый полигон — это территория с уникальной экосистемой, где университеты и научные организации разрабатывают меры контроля климатических активных газов. Всего в России на сегодняшний день действует 19 карбоновых полигонов, из них два — на Дальнем Востоке.

В рамках сотрудничества «МегаФон» установил на полигоне систему из 12 автоматических постов наблюдения, подключенных к автономному питанию от солнечных батарей. Все они оборудованы приборами для определения концентрации углекислого газа и метана, а также сбора данных о погодных условиях. Дополнительно специалисты смонтировали два гидрологических датчика для отслеживания уровня воды в водоемах прибрежной зоны.

Данные экомониторинга, которые ученые университета получают в режиме онлайн, они используют, чтобы проанализировать объем допустимого уровня выбросов и сформировать рекомендации для достижения углеродного баланса на острове.

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Безопасность

«Сахалинская область уверенно движется к достижению углеродной нейтральности за счет внедрения лучших из доступных технологий на острове. Предприятия Сахалина не первый год активно работают над модернизацией оборудования, внедряют более экологичные технологии в производство. В то же время современные цифровые решения помогают ученым точнее оценивать текущую экологическую ситуацию на территории. Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение, практические результаты которого мы сможем наблюдать уже в следующем году», — сказал Андрей Саматов, министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области.

«МегаФон участвует в разработках по экомониторингу в десятках регионов страны, сотрудничает со многими промышленными предприятиями. На Сахалине проект мониторинга парниковых газов мы реализуем совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе “большие данные” для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов», — сказал Александр Калошин, директор департамента по национальным проектам «МегаФона».

Проект по достижению регионом углеродной нейтральности планируется реализовать на Сахалине до конца 2025 г.

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