Разделы

ПО Свободное ПО Софт Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Системное ПО Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

«Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом

«Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке искусственного интеллекта (ИИ) - документ предназначен для помощи организациям в избежании киберрисков, связанных с применением ИИ-технологий. Пособие предназначено для разработчиков, системных администраторов и DevOps-команд. В руководстве содержатся детальные практические советы о том, как предотвращать или устранять технические недостатки и операционные риски.

Руководство по эксплуатации

«Лаборатория Касперского» разработала документ для помощи организациям для предотвращения киберрисков, связанных с применением технологий ИИ. В первую очередь руководство предназначено для разработчиков, системных администраторов, DevOps-команд, говорят в компании. Об этом CNews сообщили представители российского разработчика систем защиты от вирусов.

Пособие создано совместно с ведущими научными экспертами, отметили в «Лаборатории Касперского». Оно охватывает ключевые аспекты разработки, внедрения и использования ИИ-систем, а также предлагает лучшие практики в области безопасности. Это особенно важно для организаций, использующих сторонние ИИ-модели и облачные ИТ-системы. В связи с тем, что уязвимости в них могут привести к масштабным утечкам данных и нанести ущерб репутации бизнеса или компании. Рекомендации по безопасной разработке также помогут развертывать ИИ-системы в соответствии с Environmental, Social, Governance (ESG)-принципами и международными стандартами.

13187127_original.jpg

«Лаборатория Касперского»
«Лаборатория Касперского» представила пособие из шести правил для безопасной разработки ИТ-систем с ИИ

ESG – можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Это принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей среды, создание благоприятных социальных условий, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении. В последние годы тренд на ответственность и экологичность распространился и на сферу инвестиций. В России принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, но их уже постепенно внедряют в бизнес. Кроме того, треть крупнейших банков страны уже в 2022 г. внедрила в кредитный процесс ESG-оценку компаний, еще 20% - планируют.

Правила разработки

В частности, «Лаборатория Касперского» предлагает следующие принципы для повышения безопасности ИТ-систем на основе ИИ-технологии.

Во-первых, это информирование о киберугрозах и обучение. Руководство организаций должно быть осведомлено об угрозах безопасности, связанных с использованием ИИ-систем, и регулярно проводить специализированное обучение для сотрудников. Люди, работающие в компании, должны знать, какие методы используют злоумышленники для осуществления кибератак на ИИ-системы, а обучающие программы необходимо постоянно обновлять, чтобы информация об угрозах была актуальной.

Во-вторых, моделирование угроз и оценка рисков, потому что это позволит заблаговременно выявлять и снижать риски, а также с помощью этого ИТ-инструмента можно находить и устранять уязвимости на ранних этапах ИИ-разработки. «Лаборатория Касперского» предлагает использовать уже принятые методологии оценки рисков (например, Stride, Owasp), чтобы обнаруживать угрозы в ИИ-сфере, например нецелевое использование ИТ-моделей, применение нерелевантных данных для обучения модели, системные недостатки.

В-третьих, постоянное слежение за безопасностью облачной ИТ-инфраструктуры. ИИ-системы часто развертывают в облачных средах, и это требует строгих защитных мер, таких как шифрование, сегментация сети и двухфакторная аутентификация. «Лаборатория Касперского» предлагает следовать принципу нулевого доверия (то есть по умолчанию не доверять никаким пользователям или устройствам), применять защищенные каналы связи и регулярно обновлять ИТ-инфраструктуру, чтобы снижать риски взломов.

В-четвертых, осуществлять защиту цепочки поставок и данных. «Лаборатория Касперского» напоминает о рисках, связанных с внешними ИИ-компонентами и моделями, включая утечки данных и их продажу злоумышленниками. Для того чтобы этого избежать, необходимо строго соблюдать политику конфиденциальности и правила безопасности для всех участников цепочки поставок.

В-пятых, проводить тестирования и проверки созданных ИИ-систем, ведь регулярные проверки ИИ-моделей помогут убедиться в надежности их работы. «Лаборатория Касперского» рекомендует проводить мониторинг их производительности, а также собирать отчеты об уязвимостях. Это позволит вовремя обнаруживать проблемы, связанные с изменением используемых моделью данных, а также кибератаки злоумышленников. Для того чтобы снизить риски, важно следить за актуальностью наборов данных и проверять логику принятия решений.

В-шестых, осуществлять защита от угроз, специфичных для ИИ-моделей, ведь ИИ-компоненты необходимо защищать от киберугроз, характерных для ИИ-систем: промпт-инъекций и других вредоносных запросов, отравления учебных данных и так далее. Чтобы снизить риски, можно намеренно включать нерелевантные данные в процессе тренировки модели, чтобы научить её распознавать их. Кроме того, рекомендуется использовать системы обнаружения аномалий, а также методы дистилляции знаний, которые помогают эффективнее обрабатывать информацию и придают ей большую устойчивость к манипуляциям.

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Безопасность

В-седьмых, программисты должны проводить регулярное обновление ИТ-системы, ведь необходимо часто обновлять ИИ-библиотеки и фреймворки, чтобы вовремя устранять появляющиеся уязвимости. Для того чтобы повысить устойчивость таких систем, стоит участвовать в программах Bug Bounty, которые предполагают выплату вознаграждения сторонним ИТ-специалистам за обнаружение уязвимостей, и регулярно обновлять облачные ИИ-модели, учитывая их быструю эволюцию.

ИТ-система должна соответствовать международным стандартам, ведь следование международным нормам, использование передовых практик, а также проверка ИИ-систем на соответствие законодательству помогут компаниям соблюдать требования в сфере этики и конфиденциальности данных, а следовательно, укрепить доверие и повысить прозрачность бизнеса в России.

Безопасность разработки

В последние годы многократно возросла актуальность вопросов безопасности в цифровой среде на фоне общей активизации киберпреступности и появления новых способов воздействия на информационные системы, реализуемого в том числе посредством ИИ-решений.

По данным Государственного департамента США, за 2023 г. количество утечек информации ограниченного доступа в мире превысило показатели предыдущего года более чем на 61%. При этом более 47 млрд записей персональных данных были скомпрометированы. Одна из причин роста киберинцидентов - распространение ИТ-сервисов на основе ИИ. К примеру, в США 75% специалистов по кибербезопасности крупных компаний (численностью более 1 тыс. сотрудников) относят использование персоналом генеративного ИИ к факторам увеличения числа и скорости кибератак.

Согласно результатам обследования 2,5 тыс. организаций 20 отраслей экономики (обрабатывающая промышленность, торговля, финансы и страхование, транспорт и логистика, ИТ-отрасль, телекоммуникации и др.), проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) в конце 2023 г., регулирование вопросов информационной безопасности (ИБ) при использовании продуктов и услуг на основе ИИ находится на шестом месте среди стимулов, наиболее значимых для расширения внедрения этого класса технологий. Необходимость повышения требований к кибербезопасности, устанавливающих правила применения ИИ-систем, отметила почти каждая четвертая из опрошенных организаций - пользователей подобных решений более 23%.

По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, при этом в случае ИИ-разработки аналогичные требования законодательного урегулирования вопросов ИБ фигурируют в ответах лишь 8.6% респондентов. Недостаточная заинтересованность в этом вопросе на этапе разработки может повлечь серьезные последствия и ущерб для компаний, ведь функция безопасности должна закладываться на каждом этапе создания и использования ИИ-решений и гарантироваться пользователю «по умолчанию», наряду с базовым функционалом конкретного продукта. Для этого на каждом из этапов жизненного цикла ИИ-технологий могут применяться разные методы.

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews
Цифровизация

Особое внимание программисты уделяют обучающим данным для классификатора машинного обучения (ML), от которого зависит корректное функционирование ИИ-решения. ИБ-специалисты призывают проводить очистку данных, сравнивать их с исходными, производить переобучение на примерах тренировочных наборов данных, отслеживать нацеленные на порчу обучающей выборки отравляющие атаки. На этапе эксплуатации ИИ-решения применяется фильтрация входных данных, включающая предварительную проверку обрабатываемой информации на предмет наличия в ней вредоносного содержимого. ИТ-эксперты также рекомендуют на разных этапах разработки и эксплуатации ИИ-решения осуществлять статистический и динамический анализ кода.

Вне зависимости от этапа разработки и использования ИИ-решения базовыми остаются традиционные средства защиты и правила цифровой гигиены: использование лицензированного программного обеспечения (ПО), установка надежных паролей, резервное копирование данных, посещение только проверенных веб-сайтов и др. По мере распространения ИИ интенсивность кибератак и ущерб от них будут стремительно расти во всем мире. Это делает особенно важным проведение регулярного мониторинга и повышение уровня цифровой грамотности работников и их корпоративной лояльности.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы на новогодних каникулах: лучшие онлайн-кинотеатры 2025

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще