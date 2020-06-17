Фонд «Сколково» и «Магнит» запускают программу поиска и внедрения новых технологий

Фонд «Сколково» выступил партнером акселератора MGNTech одной из ведущих российских розничных сетей «Магнит». В рамках реализации стратегического соглашения о сотрудничестве в БЦ «Амальтея» на территории инновационного центра «Сколково» откроется «Цифровой офис Магнита».

Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 г. Стратегия не только нацелена на создание платформы будущего развития бизнеса розничной сети, но и предполагает внедрение новых цифровых решений.

Технологические направления акселератора включают: облачное вычисление и хранение, новые стандарты связи, анализ данных, предсказательную и прогнозную аналитику, интернет вещей, машинное обучение, финансовые технологии, биомедицину, беспилотное управление и другие. Особенно актуальными в период пандемии становятся решения, связанные с удаленной работой, обеспечением безопасности магазинов, социальной дистанцией.

Стартапы, которые пройдут отбор в акселератор MGNTech, будут представлены ключевым бизнес-направлениям розничной сети — это основные вертикали бизнеса, такие как операции, недвижимость и строительство, финансы, логистика, корпоративное управление, HR, собственное производство, коммерческий блок, маркетинг, инвестиции и другие. К программе акселератора присоединились члены правления «Магнита» и ключевые лица, принимающие решения в компании; командой формируются запросы бизнеса, а также создается фаст-трек для быстрого заключения договоров на пилоты со стартапами.

В рамках предварительного отбора в акселератор будут выбраны 150 стартапов, из которых 20 полуфиналистов представят свои решения на демо-дне фонда «Сколково» и «Магнита». Далее команды получат возможность запустить пилот и подтвердить эффект от внедрения новых технологий. Суммарный объем инвестиций в пилоты составит до 50 млн руб. до конца 2020 г. При тираже технологий «Магнит» рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд руб. в 2021-2022 гг.

Сбор заявок в акселератор продлится до конца июля 2020 г., участие бесплатное. Подать заявку можно с помощью формы обратной связи на сайте программы.

Промежуточные консультации с командой акселератора пройдут в «Цифровом офисе Магнита» в «Сколково», который станет центром развития новых технологий и вскоре после отмены ограничений откроет двери для стартапов и партнеров.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «В “Сколково” накоплен значительный опыт работы с крупнейшими компаниями сферы ритейла. Реализация на базе инновационного центра программы поиска высокотехнологичных решений для цифровой трансформации позволит “Магниту” – надежному партнеру “Сколково” – усовершенствовать процесс разработки и запуска новых конкурентоспособных продуктов и внедрить инновационные решения. Мы придаем важное значение сотрудничеству с “Магнитом” и уверены, что реализация совместного проекта позволит компании укрепить лидерские позиции и развивать перспективные направления бизнеса. Мы видим, что интерес к подобного рода экспертизе высок, и готовы оказывать бизнесу разностороннюю помощь. Предоставление лучших сервисов партнерам – ключевая задача для нас».

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор «Магнита», сказал: «”Магнит” проходит крупнейшую в своей истории трансформацию бизнеса, важную роль в которой будут играть инновации. Запуск программы поиска новых технологий совместно со “Сколково” придаст дополнительный импульс этому процессу, поскольку позволит по-новому взглянуть на многие текущие бизнес-процессы и технические решения, а также найти новые возможности для улучшений. Все это создает фундамент для будущего устойчивого роста бизнеса “Магнита” в эпоху, когда современные цифровые решения становятся ключевым фактором эффективности и качества предложения покупателям».

Стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу с инновационными технологиями и решениями для цифровизации бизнеса, фонд «Сколково» и розничная сеть «Магнит» заключили в феврале 2020 г. «Магнит» совместно с другими крупными участниками экосистемы «Сколково» будет содействовать законодательным инициативам для ритейла, внедрению новых технологий для покупателей и поставщиков.