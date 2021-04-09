Спецпроекты

Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
, Текст: Игорь Королев

Канадский фонд RP Investment Advisors скупил 5% акций компании Kismet, созданной экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным и находящейся в процессе поглощения разработчика мобильных игр Nexters. Это уже третий канадский фонд, скупивший крупные пакеты акций Kismet.

Новый акционер компании Ивана Таврина

Группа канадских фондов RP Investment Advisors (RPIA) скупила 5% акций зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisition One (Kismet). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $15,5 млн.

Компания Kismet была создана известным на российском телекоммуникационном и медиарынке бизнесменом Иваном Тавриным. Он активно скупал региональные теле- и радиостанции, часть из которых была перепродана «ТВ-3». Затем Таврин вместе с Алишером Усмановым создал телевизионный холдинг ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таврин возглавлял подконтрольного Усманову сотового оператора «Мегафон».

Чем известен RP Investment Advisors

RPIA управляет фондами RP Select Opportunities Master, RP Alternative Global Bond Fund, RP SPAC Opportunities Master Fund, RP Alternative Global Bond Fund и RP SPAC Fund. Все упомянутые фонды поучаствовали в покупке акций Kismet.

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У компании Ивана Таврина новый акционер

Группа RPIA создана в 2009 г. и базируется в канадском Торонто. Под управлением организации находятся активы на общую сумму $6 млрд. RPIA принадлежит своим же сотрудникам. В компании работает 65 человек, которые отдельно от своих клиентов инвестировали в нее $150 млн.

В RPIA утверждают, что они используют инновационный способ получения фиксированного дохода для своих клиентов. Услуги по управлению капиталом компания предлагает резидентам Канады. Также компания активно использует подход ESG (Environmental, Social and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление).

Как Kismet проводила IPO

В конце 2020 г. Kismet провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещения было привлечено $250 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Kismet относится к так называемым SPAC (Special-purpose acquisition company). На момент размещения она не имела активов, а все привлеченные средства были переданы в траст. Средства привлекались с целью инвестирования в будущие сделки.

Как Kismet осуществляет слияние с разработчиком игр Nexters

О первой и последней сделки в истории Kismet стало известно в феврале 2021 г. Kismet осуществит слияние с кипрской компанией Nexters, разрабатывающей мобильные игры. Совладельцами игровой компании также выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого издателя — Playrix. Основная разработка компании — мобильная игра RPG Hero Wars.

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По итогам сделки у основателей и менеджмента Nexters будет 42% акций объединенной компании, у братьев Бухманов (через кипрскую компанию Everix Investments) — 40%. У акционеров Kismet — 12%, у структуры Таврина — 6%.

Денежные затраты на данную сделку составят $300 млн. Из этой сумму $250 млн — средства, привлеченные Kismet в ходе IPO, остальное доплатит структура Ивана Таврина.

Кто еще вложился в Kismet

RPIA — это уже третий канадский фонд, вложившийся в Kismet. Фонд Polar Asset Management приобрел 8% акций компании, фонд HGG Investment Management — 5,9%. Еще два американских фонда — Millenium Management и Sculptor Capital — собрали соответственно 7,8% и 5,6% акций Kismet.

В феврале 2021 г. еще две созданные Тавриным компании — Kismet Acquisition Two и Kismet Acquisition Three — провели IPO на бирже Nasdaq. Общий объем двух размещений составил $450 млн. Обе компании также относятся к категории SPAC, то есть они привлекали средства для осуществления в будущем сделок, о которых пока неизвестно.

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