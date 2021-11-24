Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления

Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Он оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и социальной сферы. В общем зачете городов Москва стала второй. Столицу России обошел только Лондон, позади остались Париж, Берлин и Барселона.

«Все ведущие мегаполисы сейчас сосредоточились на вопросах устойчивого развития. Такого же подхода придерживается Москва. Среди сильных сторон российской столицы авторы рейтинга назвали систему высшего образования, внедрение инноваций в разных сферах жизни, большое количество акселерационных программ для стартапов. Помимо этого, эксперты отметили уверенный рост числа организаций, следующих принципам ESG, и развитость технологического сектора — его представляет свыше 130 тыс. компаний города», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) подразумевает свод правил и подходов, который базируется на трех основных принципах: ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество управления.

Рейтинг содержит комплексную оценку потенциала городов Европы в создании инноваций по четырем категориям: «Сообщество ESG-предпринимателей», «Сеть поддержки предпринимательства в сфере ESG», «Социальный капитал в сфере ESG» и «Государственное управление в сфере ESG». Его представил мюнхенский исследовательский центр DEEP Ecosystems.

Москва стала первой в категории «Государственное управление в сфере ESG» благодаря комфортным условиям для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями. Этому, в частности, способствует программа пилотного тестирования, реализуемая Агентством инноваций Москвы. В нее входит более 140 городских и коммерческих площадок, на базе которых стартапы могут испытать свои разработки и получить обратную связь от заказчиков и пользователей.

Другой проект, способствующий внедрению новых технологий, — онлайн-каталог «Карта инновационных решений». На этой платформе есть раздел, где городские структуры могут размещать запросы на поиск инноваций, а компании — предлагать под эти запросы свои продукты.

Кроме того, Москва заняла второе место в еще двух категориях индекса — «Сообщество ESG-предпринимателей» и «Социальный капитал в сфере ESG», опередив такие города как Париж и Берлин.

Немалый вклад в развитие технологического сообщества ESG-предпринимателей вносит Московский инновационный кластер (МИК). В частности, на данный момент идет отбор проектов на совместный с инновационным центром «Сколково» конкурс GreenTech StartUp Booster, ориентированный на стартапы в сфере ESG.

Особого внимания заслуживает межотраслевое объединение «Зеленая Москва», созданное на базе МИК. Его участники развивают проекты, направленные на снижение углеродного следа, очистку воздуха и водоемов и решают другие задачи экологической направленности.

Ранее правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Награду получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреатов объявили на 25 Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.