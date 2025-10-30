«Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO

«Московская биржа» предоставила потенциальным эмитентам уникальный для российского рынка цифровой продукт — автоматизированный инструмент самодиагностики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать чек-лист дальнейших действий.

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами «Московской биржи»: «Мы видим запрос со стороны бизнеса на новые, более технологичные форматы взаимодействия. Запуская этот сервис, мы не просто даем компаниям удобный механизм для самопроверки. Наша цель — создать для компаний-эмитентов современный инструментарий, который поможет пройти путь от частной компании до успешного публичного листинга, экономя время и ресурсы».

В рамках сервиса представитель компании может пройти онлайн-тест по ключевым блокам: финансы, корпоративное управление, операционная деятельность и юридическая структура. По итогам теста посетитель получает мгновенный анализ с помощью специально разработанного алгоритма на основе лучших экспертных практик. Также пользователь может получить детальный ответ, включающий структурированный отчет, который выделяет сильные стороны компании и зоны, требующие внимания и доработки перед выходом на IPO, а также рекомендации по дальнейшим шагам.

Сервис предназначен для широкого круга компаний – как для тех, кто только начинает изучать возможности получения публичного статуса, так и для тех, кто уже готовится к IPO и желает провести самодиагностику.