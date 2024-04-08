«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance

Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную информацию о ходе и результатах контроля операций, проверок клиентов и контрагентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц.

Андрей Симаков, руководитель направления «Риски и комплаенс» компании «Диасофт», сказал: «Законодательство и рынок предъявляют высокие требования в сфере автоматизации задач ПОД/ФТ. Чтобы им соответствовать, необходимы гибкие функциональные инструменты, которые обеспечат высокий уровень контроля. Инструменты визуализации в составе платформы Digital Q.Risk&Compliance позволяют получать наглядные, полные и достоверные данные для принятия решений и своевременного реагирования при обнаружении рисков».

С помощью low-code-инструментария технологической платформы Digital Q.Sensor пользователи могут создавать и настраивать графики, таблицы, дашборды для аналитики ключевых процессов и показателей. Кроме того, в состав платформы входят готовые графики, которые можно кастомизировать в соответствии с потребностями сотрудников.

Новый функционал платформы Digital Q.Risk&Compliance позволяет визуализировать данные в том числе по следующим направлениям: информация о совпадениях, выявленных в определенный период времени. Визуализируются сведения о совпадениях со списками и перечнями, по которым осуществляется проверка клиентов, контрагентов и транзакций: количество и критерии совпадений, перечни и списки, по которым было выявлено больше всего совпадений, статистика обработки сообщений о совпадениях; статистика по присвоенным кодам обязательного контроля. В визуальных отчетах предоставляются данные о том, какое количество операций и по каким кодам выявлено, число корректных и ложных выявлений. Таким образом можно оперативно определить, насколько правильно настроена система, и при необходимости внести изменения; информация об интеграционных потоках. В графиках представляются сведения о взаимодействии ИТ-системы банка с системой проверки клиентов KYC/AML: количестве переданных операций и объектов контроля, статистика предоставления обратной связи в ИТ-систему; данные о денежных потоках, позволяющие отслеживать подозрительные транзакции.

Для каждого сотрудника средства визуализации данных и показатели для мониторинга могут настраиваться индивидуально, исходя из перечня решаемых задач. Таким образом, рабочие места руководителя ПОД/ФТ и специалистов с более узкими сферами ответственности будут включать себя только информацию, необходимую для эффективной работы каждого сотрудника.