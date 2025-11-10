Security Vision представила обновленный продукт Security Vision SGRC

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision SGRC, в который был добавлен раздел «Управление информационной безопасностью» (Governance). В совокупности с уже давно зарекомендовавшими себя разделами SGRC «Управлением рисками» (Risk Management), «Управлением соответствием требованиям» (Compliance Management) и «Управлением непрерывностью бизнеса» (Business Continuity Management) раздел «Управление информационной безопасностью» позволяет комплексно подходить к управлению информационной безопасности, обеспечивая следующие процессы: формирование перечня ключевых ролей; определение организационного контекста; формирование стратегии кибербезопасности; определение процессов управления информационной безопасностью; формирование политик и процедур информационной безопасности; контроль выполнения задач и мероприятий по информационной безопасности; улучшение процессов и процедур управления информационной безопасностью; оценка текущего и целевого состояние информационной безопасности.

Приступая к развитию информационной безопасности в организации, необходимо сформировать миссию и видение информационной безопасности, сформировать список ключевых ролей и назначить на них сотрудников. В продукте заложены необходимые шаблоны для этого, с возможностью корректировать с учетом особенностей конкретной организации. Также будут подсвечиваться роли, если сотрудник на них не был назначен.

Организационный контекст организации состоит в определении области действия информационной безопасности, а также заинтересованных сторон, которые бывают двух типов: внутренние (различные подразделения, лица принимающие решения); внешние (регуляторы в области информационной безопасности, партнеры, акционеры).

Требования каждой из заинтересованных сторон, а также их приоритет, впоследствии учитываются для оценки рисков информационной безопасности.

Стратегия кибербезопасности является основным документом, определяющий направление развития информационной безопасности в организации. На этом уровне выбирается фреймворк, которого организация планирует придерживаться. В продукте представлены для выбора два основных фреймворка NIST CSF 2.0 и ISO 27001. При этом есть возможность создать собственный фреймворк либо комбинировать их с уже имеющимися.

Также определяются основные элементы управления рисками, которые в дальнейшем будут использованы при оценке и обработке рисков информационной безопасности: бизнес-риски; процесс управления рисками; методика управления рисками; риск-аппетит и толерантность к риску.

На базе выбранного фреймворка проводится анализ текущего и целевого состояния информационной безопасности в организации, на основе которого формируется стратегический план дальнейших мероприятий. Стратегический план может быть гибко разбит на этапы в зависимости от временных рамок, и на каждом этапе создаются задачи на конкретного исполнителя. Прогресс выполнения задач и проектов удобно отслеживать на сводном дашборде.

Перечень процессов информационной безопасности автоматически формируется после выбора фреймворка. В продукте представлены типовые процессы описанием их этапов или необходимых действий. Также к большинству процессов привязаны частные политики информационной безопасности, которые регламентируют данные процессы, а также определяют процедуры выполнения необходимых действий в рамках конкретных процессов.

Для большинства политики, включая основную политику информационной безопасности, в продукте предоставлены шаблоны, которые помогут быстро сформировать итоговые документы.

Для поддержания актуального состояния информационной безопасности выработан гибкий подход, в котором можно настроить интервалы уведомлений о необходимости пересмотра, обновления или улучшения основных сущностей, на каждой из которых настроены роли причастных сотрудников по принципу матрицы RASCI.

Помимо сводного дашборда, на котором удобно отслеживать текущее состояние информационной безопасности, в продукте проработаны отчеты по основным составляющим с возможностью применять пользовательские шаблоны, что особенно удобно, если в организации существуют принятые формы отчетности.