Security Vision представила доступное SGRC-решение для среднего и малого бизнеса

Компания Security Vision продолжает расширять линейку продуктов для среднего и малого бизнеса (СМБ) и представляет решение Security Vision SGRC Basic, предназначенное для управления информационной безопасностью, рисками и соблюдением нормативных требований. Продукт обеспечивает управление ключевыми процессами информационной безопасности на базе риск-ориентированного подхода и позволяет максимально быстро привести процессы обеспечение информационной безопасности на более высокий уровень. SGRC Basic также доступен в виде облачного сервиса (SaaS).

Security Vision SGRC для СМБ базируется на платформе Security Vision и включает в себя экспертные функциональные модули: управление активами (Asset Management, AM); управление соответствием нормативно-методическим документам (Compliance Management, CM); управление рисками кибербезопасности (Risk Management, RM) управление непрерывностью бизнеса (Business Continuity Management, BCM);

Ключевые особенности Security Vision SGRC для СМБ: быстрое начало работы и исключение затрат ресурсов на внедрение и эксплуатацию: Security Vision SGRC Basic – все компоненты устанавливаются в рамках одного виртуального или физического сервера (на одну операционную систему), ускоряя процессы внедрения и поддержки, что важно для компаний малого и среднего размеров; Security Vision SGRC SaaS – все компоненты уже развернуты и готовы к использованию, что позволяет бизнесу сосредоточиться на профильных задачах, а не на поддержке оборудования и обновлениях. Это позволяет компаниям, особенно СМБ, избежать капитальных затрат и трансформировать их в операционные расходы, которые легче прогнозировать и контролировать; регулярная поставка обновлений контента от центра экспертизы Security Vision; бюджетная стоимость подписки.

Решение сертифицировано ФСТЭК России и Минобороны России, входит в реестр отечественного ПО.

