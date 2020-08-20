ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC
ГК «АйТеко», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) используются преимущественно крупными структурами для управления процессами информационной безопасности, обеспечения соответствия законодательству, отраслевым и внутренним стандартам и требованиям и решения других задач.
В исследовании представлены основные игроки на рынке SGRC-систем:
- ePlat4m (Россия)
- Microsoft 365 Compliance Center (США)
- RSA Archer (США)
- R-Vision (Россия)
- Security Vision (Россия)
Материал содержит анализ и сравнение данных систем по их общим, техническим и функциональным характеристикам и возможностям.