Сбербанк: развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новых профессий в сфере кибербезопасности

Ежедневно в Сбербанке обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — в 10 раз больше, чем четыре года назад. За это же время в 2,5 раза выросло ежемесячное количество транзакций, а число изменений в цифровых продуктах увеличилось в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В условиях увеличения технологической сложности работы Сбербанка и на фоне роста ИИ-угроз использование ИИ-решений жизненно необходимо для обеспечения кибербезопасности банка и его клиентов.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка: «Система управления в кибербезопасности базируется на следующих элементах: людях, технологиях, процессах, данных. Мы прогнозируем активную интеграцию ИИ-технологий во все эти элементы в ближайшие годы. Соответственно, люди никуда не денутся — они будут работать в условиях новой реальности. Например, создавать и обучать цифровых аватаров, управлять ими. Эти аватары при помощи узкоспециализированных ИИ-агентов будут решать конкретные задачи по обеспечению кибербезопасности в условиях постоянно нарастающей технологической сложности работы организаций. Также в кибербезопасности будущего важна роль мультиагентных систем: автономные агенты, решающие разные задачи, будут объединяться в группы для решения одной общей задачи. В контексте кибербезопасности — и для нападения, и для защиты. Простой, уже реализованный пример работы мультиагентной системы — роевое применение беспилотников».

По словам представителя Сбербанка, сейчас видится три варианта построения процессов кибербезопасности с использованием технологий ИИ: традиционные процессы, сконструированные людьми, — ИИ-агенты будут исполнять их и сообщать об отклонениях в их выполнении; ИИ самостоятельно конструирует новые процессы, человек берет на себя роль конструктора «мозга» ИИ; наиболее футуристический вариант: человек декларативно ставит задачу и оценивает результативность, ИИ-система сама от и до определяет, как будет решена задача.

Сергей Лебедь: «При этом ключевым умением ИИ должно быть самообучение и переход от процесса обработки данных к применению знаний. Это значит, что ИИ должен уметь получать опыт, обобщать его, познавать и понимать. То есть, по сути, быть мыслящей сущностью, самостоятельно принимающей верные решения и совершающей верные действия в каждом конкретном случае».