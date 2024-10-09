Сбербанк: мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах

Схема с обещанием заработка за оценку и покупку товаров на маркетплейсах не новая, однако сейчас Сбербанк фиксирует ее активацию. Об этом рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

В мессенджер приходит предложение «подработать» от якобы представителя одного из крупных маркетплейсов страны. Предлагается оценить товары на известном маркетплейсе, отправив для отчета скриншот. За работу действительно платят (сумма обычно варьируется от 300 до 500 руб.), когда средства поступают на счет, это стимулирует желание продолжить «зарабатывать». Далее обман может развиваться по двум сценариям. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Войдя в доверие, мошенники поручают более серьезное задание ― выкупить определенный товар за вознаграждение. Думая, что совершает покупку, человек переводит деньги злоумышленникам, не получая ни товара, ни вознаграждения.

Тем, кто отказывается выкупать товар, предлагают действовать по второму сценарию, который не требует вложений, и предоставить свою банковскую карту для приема платежей маркетплейса. За это обещают «проценты» от совершаемых другими людьми покупок. Соглашаясь, человек невольно становится дроппером и соучастником преступников, поскольку его используют для вывода похищенных у граждан средств.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка: «Если вам предлагают работу, не требующую никаких навыков, и при этом обещают высокий доход ― будьте осторожны: почти наверняка вы столкнулись с мошенниками. В схемах с маркетплейсами есть риск либо лишиться собственных средств, либо стать дроппером, то есть соучастником злоумышленников, даже не подозревая об этом. В скором времени дропперство может стать уголовно наказуемым преступлением. Это значит, что, действуя под влиянием мошенников, можно будет лишиться не только денег, но и свободы. Поэтому призываю всех быть бдительными и не реагировать на сомнительные предложения легкого заработка. Информацию об актуальных мошеннических схемах, в том числе с маркетплейсами, можно узнать на бесплатном портале «Сбера» по киберграмотности «Кибрарий».

Ранее Сбербанк предупреждал о схожей схеме мошенничества с оценкой сервиса ресторанов и гостиниц.