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Монокристалл БЗС Белгородский завод сапфиров

СОБЫТИЯ

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15.10.2026 Власти хотят содрать сотни миллионов с атакованного ВСУ уникального российского завода. Этот поставщик сапфиров для iPhone и без того почти банкрот 1
05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино 1
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Монокристалл БЗС и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13309 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 105 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1408 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3114 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27206 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2620 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36045 1
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 597 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 740 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19411 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55131 2
Япония 13864 2
Китай - Тайвань 4290 2
Украина 7967 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 309 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 301 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 416 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5975 2
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Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 247 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4759 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9163 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27723 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2814 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 2
Mash - telegram-канал 26 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 17 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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